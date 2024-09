Stadio Milan no alla ristrutturazione di San Siro | si perdono soldi e non solo I motivi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024), il nodi Sansi porta dietro diversi retroscena: la questione economica e non. ISannon verrà ristrutturato. E’ questa la decisione che Inter ehanno preso nelle scorse settimane sul futuro del Meazza. Per il nuovo, però, è stata presa in considerazione la possibilità di creare un nuovo impianto nell’area in cui sorge l’attuale struttura che ospita le gare delle squadre meneghine. La domanda che, però, sorge spontanea è: quali sono le motivazioni che hanno portato i due club a non volere il restyling del Meazza? Un ruolo fondamentale lo ha giocato sicuramente il lato economico. Sì, perché – come riportato dGazzetta dello Sport – il progetto è stato ritenuto troppo costoso rispetto ai benefici che avrebbe prodotto.