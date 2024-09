Scuola | Valditara ridiamo autorevolezza ai docenti 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set – (Xinhua) – Anche se, precisa, “questa legge da sola non basta: deve essere accompagnata dalla‘costituzionale’, che valorizza lo studente ed e’ la migliore risposta al disagio”. Quella di ieri e’ stata l’occasione anche per visitare due scuole nella periferia Nord di Torino, una delle zone piu’ difficili della citta’. All’istituto professionale Birago, che forma meccanici nel settore automobilistico e quest’anno spegne cento candeline, il ministro ha ribadito l’importanza dell’integrazione trae mondo del lavoro: “Qui il tasso di occupazione degli studenti e’ all’80 per cento. Non dobbiamo avere paura dell’impresa: questa sinergia rende competitivo il nostro sistema territoriale e da’ opportunita’ ai ragazzi”, conclude. (Rin) Agenzia Xinhua