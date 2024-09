Rai la Camera elegge il nuovo consiglio di amministrazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laha eletto Federica Frangi e Roberto Natale componenti del Cda della Rai, ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Altri due membri saranno nominati sempre in mattinata con una medesima votazione al Senato. Il Partito democratico ha deciso di non partecipare chiedendo che venga fatta al più presto la riforma della governance perché sia indipendente dai partiti: “Siamo coerenti con le cose che diciamo e non siamo disponibili a farci tirare per la giacca”, ha detto ieri in serata la segretaria Elly Schlein. “Penso che noi dobbiamo continuare a fare la battaglia che stiamo facendo in vigilanza e fuori. Non c’è ragione di rinnovare il Cda, visto che già controllano la Rai. Non è una smobilitazione, è una mobilitazione ancora più forte fatta da una posizione di coerenza inattaccabile.