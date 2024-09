Pesaro voglia di riscatto Dopo 17 anni di serie A la scalata è affidata al ritorno di Sacripanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Elisabetta Ferri Una retrocessione epocale quella della Vuelle, arrivata17consecutivi inA; in realtà sarebbero anche di più visto che l’ultima discesa sul campo è datata 1998, mentresi trattò di un fallimento societario, con la Scavolini che quella stagione (2004/2005) giocava addirittura in Eurolega. In ogni caso, l’appassionata tifoseria pesarese l’ha presa meglio del previsto, anzi si respira un clima die desiderio di tornare nell’élite, che potrebbe essere la molla giusta per la squadra. Una formazione nuova di zecca perchéla caduta al piano di sotto se ne sono andati tutti, italiani compresi, trovando collocazione inA.