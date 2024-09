Per fermare la violenza negli stadi è meglio rieducare che punire

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mercoledì sera ero a Roma per la presentazione del mio libro ”Interviste impossibili ai Padri della Patria”. Non ho visto il derby di Coppa Italia, dunque non lo commento. Lo ha vinto sul campo la Sampdoria, complimenti alla Sampdoria. Purtroppo dentro e fuori dal campo lo hanno perso la città di Genova, incolpevole, e la grandissima maggioranza delle tifoserie delle due sponde. Vittime, l’una e le altre, delle insensate violenze di piazza che hanno turbato l’ordine pubblico prima, durante ed in coda al match. Violenze premeditate e annunciate. Poche centinaia di “pseudotifosi” oltranzisti hanno provocato tafferugli, scontri e risse che hanno costretto ad intervenire con vigore le forze dell’ordine, opportunamente rafforzate dalla prefettura, che aveva colto perfettamente l’atmosfera “spessa” maturata tra le frange più radicali delle opposte tifoserie.