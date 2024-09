Papa Francesco critica l’adozione di cani e gatti a discapito dei bambini

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nell’ultimo discorso tenuto da, il pontefice ha ribadito una delle sue preoccupazioni più ricorrenti: il calo della natalità e la tendenza crescente di preferireai. Ecco cosa ha detto. Durante un incontro pubblico,ha affermato che “si preferisce adottare animali domestici piuttosto che avere figli“,ndo quella che considera una cultura egoistica e individualista che mette da parte la procreazione per far spazio agli animali domestici., foto Ansa – VelvetMagLa denatalità e il declino delle famiglie Da tempo,esprime preoccupazioni sulla crisi della natalità in Italia e in molti Paesi del mondo occidentale. Nel suo intervento, il pontefice ha evidenziato come sempre più coppie scelgano di non avere figli, optando per animali domestici, come, per soddisfare i propri bisogni affettivi.