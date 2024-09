Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori omaggio a Maria Skodowska Curie Tutti gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Promuovere la cultura scientifica e far toccare con mano al pubblico il mondo della ricerca. Torna con immutato obiettivo lae deidi Net – scieNcE Together, il più grande partenariato nazionale dedicato alla divulgazione scientifica e coordinato dal Cnr-Artov, che torna il 27 e 28 settembre 2024. Un’occasione unica per vedere da vicino, tra spettacoli scientifici, talk coinvolgenti e laboratori interattivi per adulti e bambini, il lavoro che in Italia quotidianamente svolgono migliaia didei più importanti centri di ricerca italiani ed europei. Ladi Net sarà unspeciale alla vita di, scienziata che ha rivoluzionato il mondo della fisica e della chimica, prima persona nella storia a ricevere due premi Nobel in due categorie diverse.