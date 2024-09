No tax area Irpef chi è realmente esonerato dal pagamento delle imposte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le norme fiscali in Italia sono in continua evoluzione. Al loro interno le regole della cosiddetta no taxcostituiscono un punto fermo per molti contribuenti. Ma dietro una locuzione apparentemente semplice, si nascondonosituazioni complesse, a cui è necessario prestare attenzione. Volendo sintetizzare al massimo, la no taxè quella soglia di reddito al sotto della quale non si devono pagare lesul redditopersone fisiche, ossia l’. Questa agevolazione è stata introdotta per sostenere i contribuenti con i redditi più bassi e costituisce uno strumento di equità fiscale, il cui intento è proteggere il potere d’acquistofamiglie meno abbienti. Cerchiamo di capire come viene applicata la no taxe quali sono i soggetti che ne possono beneficiare.