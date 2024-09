Niente nudo ma tanti soldi Guadagna migliaia di euro su 0nlyfans e svela il ‘trucco’ | cosa fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) OnlyFans è la famosa piattaforma destinata principalmente ad un pubblico adulto, che evita le censure, lascia molta libertà agli iscritti di pubblicare ciò che desiderano senza dover sottostare a rigide regole e offre opportunità di monetizzazione. Pur non essendo nato di recente, sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi anni, diventando sempre più famoso e anche molte persone famose si sono affidate a questa piattaforma perre. La fama della piattaforma è aumentata nel tempo, soprattutto quando personaggi del mondo dello spettacolo hanno iniziato a pubblicare contenuti, nudi artistici e non, e ad invitare i loro fans a seguirli anche attraverso questo nuovo canale. Leggi anche: Nuova truffa al Bancomat, con un cellulare portano via i