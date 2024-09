Meta dice no all’AI Pact I motivi dietro l’ultima bagarre con l’Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non c’è nulla di strano nella rinuncia di, se non il fatto – tutt’altro che banale – che tra Mark Zuckerberg e Bruxelles le incomprensioni continuano. Con un comunicato, l’azienda di Menlo Park ha notificato la sua volontà di non aderire al programma preparatorio dell’AI Act. Pensato a maggio scorso, si tratterebbe di una prima fase, suddivisa a sua volta da due passaggi: la creazione di una comunità di imprese attraverso lo scambio di informazioni e l’implemento delle leggi comunitarie ancor prima che entreranno in vigore. L’AI Act è la prima legge al mondo che intende regolare l’intelligenza artificiale e, anche per via della sua portata, è prevista un’adozione a scaglioni tra il 2025 e la prima metà del 2026.