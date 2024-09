Luna Rossa contro Ineos da oggi finale Louis Vuitton Cup in diretta tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) –dainnellaCupBritannia. Nel mare di Barcellona, inizia il duello – intv e streaming – per approdare all’America’s Cup 2024 e sfidare New Zealand, detentore del trofeo.ha eliminato in semiAmerican Magic, mentreBritannia ha superato Alinghi. “Abbiamo superato delle semifinali molto dure e adesso incontreremo uno dei challenger più forti di questa edizione”, dice James Spithill, timoniere australiano della barca italiana. “Mi aspetto match duri, combattuti, sarà una vera e propria lotta per andare avanti. D’altronde questo è lo scopo delle Selezioni Challenger, identificare lo sfidante più forte e più preparato da opporre al Defender. Conosciamo bene sia l’equipaggio britannico, sia il suo modo di navigare.