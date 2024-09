Lo slogan dei viaggiatori | La coincidenza è solo un’illusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Moroni Chi ha lasciato sul muro di una fabbrica dismessa, in provincia di Piacenza, la scritta "La" è probabilmente (così la pensiamo noi) un pendolare che, dovendo recarsi in stazione ferroviaria con i mezzi pubblici, si è reso conto a sue spese che è impossibile fare coincidere due servizi pubblici (autobus e treni) per orari e quant’altro. Per cui, esasperato, ha affidato le sue considerazioni ai posteri. È una amara verità che milioni di pendolari italiani purtroppo sperimentano tutti i giorni, ancor più in un periodo, quello estivo, quando si tagliano corse (convinti che la gente non lavori?) e si modificano gli orari. A proposito di questi ultimi, un noto scrittore italiano nel suo ultimo libro (che merita un ulteriore approfondimento) propone che gli orari dei treni vengano cancellati. Così ci mettiamo tutti il cuore in pace.