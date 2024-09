Lazio così comincia l’avventura in Europa League | 3-0 al Kyev

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)benedellain: tre reti a zero nella prima partita disputata a Amburgo. Visto il primo gol, quello di Dia al 4’ minuto, qualche tifoso biancoceleste ha un po’ tremato: vuoi vedere che lafa come troppo spesso gli è capitato, in gol all’inizio, e poi soccombe? No, no, oggi laha disputato la partita perfetta, finita 3-0 con la doppietta di Dia e il gol (e un assist) di Dele-Bashiru. È vero che la Dinamonon è il Psg, ma gli ucraini hanno provato in tutti i modi di recuperare lo svantaggio. Hanno però trovato un ostacolo insuperabile: Provedel, la saracinesca umana. Decisi, molto decisi gli ucraini, ma i romani non sono stati a guardare.