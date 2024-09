La scuola cade a pezzi | nell’ultimo anno registrati ben 69 crolli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mai così tantinelle scuole italiane. Un record di cui non andare fieri. Tra settembre 2023 e settembre 2024 ben 69 episodi diinteressato le scuole del Belpaese, numero mai raggiunto negli ultimi 7 anni. Un triste primato equamente distribuito tra Nord e Sud (28 casi ciascuno, 40,5% del totale), con il Centro che si “accontenta” di 13(19%). La sicurezza è un optional: radiografia di un’emergenza La fotografia scattata da Cittadinanzattiva nel suo XXII Rapporto sulla sicurezza scolastica è impietosa. Mostra un’edilizia scolastica in ginocchio, fatta di strutture fatiscenti che si sgretolano come biscotti inzuppati nel latte. Con buona pace della sicurezza di studenti e personale scolastico. Ma non c’è da stupirsi più di tanto. Il 59,16% degli edifici scolastici non possiede il certificato di agibilità.