I pattugliatori offshore per la Marina Attrezzati per ripararsi dai mini e micro droni

(Di giovedì 26 settembre 2024) Genova, 26 settembre 2024 – Con la cerimonia di taglio lamiera, sono iniziati martedì scorso, nello stabilimento genovese di Riva Trigoso i lavori per il primo dei quattrodi nuova generazione che Fincantieri costruirà per lamilitare. Il programma, inserito nell’ambito del piano di ammodernamento e rinnovamento dello strumento navale nazionale, prevede la costruzione di quattro unità, più altre due in opzione, con la consegna della prima prevista entro il 2027. Il valore complessivo delle prime quattro navi, contrattualizzate da Orizzonte Sistemi Navali – joint venture formata da Fincantieri (51%) e Leonardo (49%) – è di quasi 1,2 miliardi, comprensivo dei servizi di supporto logistico. Con una lunghezza di circa 95 metri, un dislocamento di 2.