I Cure tornano con Songs of a lost word | E’ stato il brano Alone a spingere il progetto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024) Era il 2008 quando Robert Smith e soci uscirono sul mercato con 4:13 Dream e anche per questoOf AWorld, il nuovo album disponibile dal prossimo primo di novembre, sta creando una grande attesa tra i fan dei. In realtà in questi sedici anni i contatti tra la band post punk inglese e il proprio pubblico non si sono mai interrotti, infatti i, tra le formazioni che hanno fatto la storia del rock, tanto da guadagnarsi un posto nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, hanno mantenuto una solidissima attività live. Alcuni dei brani diOf AWorld sono stati già proposti al proprio pubblico durante il loro ultimo tour Shows of aWorld, 90 date in 33 Paesi e oltre 1 milione e 300mila spettatori. Compresadisponibile sulle piattaforme digitali che anticipa il nuovo disco e con cui ihanno aperto ogni singola data del loro tour.