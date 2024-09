Highlights e gol Napoli-Palermo 5-0 | Coppa Italia 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per i sedicesimi di finale della2023/. Allo stadio Diego Armando Maradona ottima partenza dei ragazzi di Antonio Conte che sbloccano il risultato dopo pochi minuti con un tiro di Ngonge che Sirigu non trattiene e commette un grave errore. Qualche minuto più tardi è ancora Ngonge a prendersi la scena, sinistro quasi all’angolino e 2-0. Ilha la chance per rientrare in partita, ma Brunori colpisce il palo. Prima della fine del primo tempo è Juan Jesus a chiudere i conti. Nella ripresa è pura accademia: l’espulsione di Vasic tarpa qualsiasi possibilità di rimonta. David Neres e McTominay arrotondano il punteggio e inchiodano il punteggio sul 5-0. Agli ottavi sarà Lazio-