Genoa-Sampdoria scontri tra ultras dopo il derby | 15 feriti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Serata di tensione a Genova in occasione deldi Coppa Italia tra, vinto dai blucerchiati ai calci di rigore. A fine partita, le due tifoserie si sono infatti date appuntamento per scontrarsi, ma hanno dovuto fare i conti con le forze dell'ordine che, visto il clima che si respirava in città , erano già pronte ad intervenire per evitare incidenti. Nonostante il dispositivo di sicurezza messo in campo, ci sono stati deglinel quartiere di Marassi – con lanci di petardi, fumogeni e cassonetti dati alle fiamme – e la polizia e i carabinieri hanno dovuto ricorrere all'uso di idranti e lacrimogeni. In totale, sono stati 15 i, tra forze dell'ordine e tifosi, mentre ottosono stati fermati, identificati e verosimilmente verranno arrestati.