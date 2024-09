Galaxy Tab S10 Ultra e Galaxy Tab S10+ annunciati da Samsung con prezzi e dettagli

Leggi tutta la notizia su game-experience

Samsung Electronics ha annunciato oggi Galaxy Tab S10 Tab, i primi tablet pensati e realizzati specificamente per l'intelligenza artificiale. Il comparto hardware di alto livello include un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 e 12,4 pollici, la tela ideale per l'intuitiva S Pen, inclusa in entrambi i modelli. Galaxy Tab S10 offre prestazioni migliorate con un aumento del 18% della CPU, del 28% della GPU e del 14% della NPU rispetto a Galaxy Tab S9. La maggiore potenza di elaborazione si traduce in funzionalità di intelligenza artificiale più rapide e reattive, ora facilmente accessibili tramite comandi testuali utilizzando il nuovo tasto AI sulla Book Cover Keyboard, con il quale è possibile personalizzare il proprio assistente AI.