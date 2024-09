David Gilmour | quali canzoni suonerà a Roma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sale l'attesa per i sei concerti al Circo Massimo di(27 28 29 settembre, 1, 2 e 3 ottobre) del chitarrista dei Pink Floyd che di recente ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali con l'ultimo album in studio Luck and Strange. Nelle settimane scorseaveva dichiarato che nella scaletta dello show avrebbe dedicato un minimo spazio ai grandi classici 70's dei Pink Floyd. Vediamo allora nel dettaglioerano presenti nelle due serate di prove a Brighton. In realtà l'ex band è ben presente nella setlist come testimonia la presenza di classici come Breathe, Time, Fat Old Sun, Wish you were here, A great day for freedom, The Great Gig in The Sky e Comfortably Numb. Il resto è un viaggio nella carriera solista con molte presenze da Luck and Strange: Black Cat, Luck and strange, Vita Brevis Between Two Points, Dark and Velvet Nights e Scattered.