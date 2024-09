Commisso | La Fiorentina è un’azienda i tifosi non lo capiscono

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024)sornione: «Chiesa, Vlahovic e Nico: chi ha fatto l’affare? La Juve ci ha costruito la squadra» Rocconon sa cosa significhi mandarle a dire. Mai. Il presidente attuale dellasi è concesso ai microfoni de Il Corriere fiorentino e ha sparato a zero sul Comune (e quindi sulla burocrazia italiana in toto); poi ha ironicamente ringraziato, in altre parole, la Juventus per gli acquisti prima di Chiesa, poi di Vlahovic e infine di Nico Gonzalez, anche “scostumato” nei confronti di chi gli ha dato la possibilità di arrivarci a quei colori. Insomma, un fiume in piena come al solito che fa fatica a contenersi. Tra l’altro, per come stanno andando le cose in casa Motta, neanche gli si può dare granché torto.