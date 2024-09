Come cambia il tabellone di Berrettini a Tokyo con l’eliminazione di Fritz Occasione per il ranking

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Matteoaffronterà Arthur Fils negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di, l’appuntamento è per venerdì 28 settembre (ore 11.00). Il tennista italiano, reduce dal successo ottenuto all’esordio contro l’olandese Botic van de Zandschulp, se la dovrà vedere contro il francese, che ha avuto la meglio sul più quotato statunitense Taylorin tre set. Si tratta di una bellaper il romano, che eviterà il numero 7 del mondo (finalista agli US Open) e potrà giocarsi le sue chance contro il numero 24 delATP. Matteoha schivato la testa di serie numero 1 del seeding e ilgli potrebbe sorridere sul cemento della capitale giapponese, considerando che l’eventuale quarto di finale contro il vincente della sfida tra l’argentino Navone e lo statunitense Shelton non sarebbe proibitiva.