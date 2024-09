Calciomercato Milan Geoffrey Moncada si tiene Tammy Abraham La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024), il direttore tecnicovuole confermare: ecco lastanziata per il suo acquistoha convinto tutti in sole tre gare con i rossoneri, tanto che adesso il direttore dell’area tecnicasta già preparando il piano per trattenere l’attaccante inglese. Ricordiamo che l’ex Chelsea è arrivato ao in prestito secco dalla Roma e il club di via Aldo Rossi non si è riservato la possibilità di un diritto di riscatto. Nessun problema, però, per. Sì, perché il dirigente delavrebbe già stanziato circa 8/9 milioni di euro per convincere la Roma a lasciarein rossonero per altre stagioni. La prestazione dell’inglese con l’Inter è stata di grande sacrificio e da leader vero.