Biden | Daremo all’Ucraina 79 miliardi e armi a lungo raggio Peskov | Il cambio della nostra dottrina nucleare è un segnale all’Occidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Washington invieràleche Kiev chiede da mesi. Joeha annunciato un “aumento” dell’assistenza che comprende quasi 8di dollari in aiuti militari e nuove munizioni a, in vista di un incontro con Volodymyr Zelensky. “Oggi annuncio un aumento dell’assistenza alla sicurezza per l’Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un comunicato, che tuttavia non menziona l’auspicato via libera per Kiev al lancio di missili adi fabbricazione statunitense verso la Russia.