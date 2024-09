Biancorossi ora più solidi e concentrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Il Rimini è molto diverso da quello dello scorso anno, ma anche da quello di due partite fa". Lo ha studiato bene il Rimini, Alessandro Formisano (foto). Sa che nelle ultime uscite Buscè ha stretto le maglie della sua squadra. Un po’ per scelta, un po’ per necessità. E sa che ci vorrà un cambio di marcia da parte del suo Perugia per spuntarla. "Da Pescara ci portiamo dietro compattezza, unione d’intenti, voglia di fare risultato – dice il tecnico degli umbri ricordando il match di lunedì sera in Abruzzo – Uno spirito di sacrificio in un momento complicato che deve tradursi in una possibilità. La squadra meritava la vittoria, è arrivato un punto che ci dà consapevolezza". Proprio come Buscè, anche Formisano ha qualche problema di troppo nel comporre la lista dei convocati per il primo turno infrasettimanale della stagione.