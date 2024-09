ATP Tokyo Fritz e il gruppo ‘Laver Cup’ eliminati Solo Shelton si salva Rune agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una lunga giornata è andata in archivio a(Giappone). Nel torneo ATP500 il tutto si è concluso all’una di notte locali per via della pioggia che è andata un po’ a complicare le cose nel corso della sfida tra Casper Ruud (n.9 del mondo) e l’australiano Jordan Thompson (n.29 ATP). Una sfida che ha sorriso all’aussie con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 al cospetto di un Ruud meno lucido e probabilmente un po’ provato dalla Laver Cup che non gli ha permesso di avvicinarsi al meglio possibile a questo evento. E così sarà Thompson a proseguire nell’avventura nipponica, affrontando uno che in Giappone hanno imparato a conoscere piuttosto bene, ovvero Kei Nishikori. L’ex n.4 del mondo (attualmente n.200) ha sconfitto il croato Marin Cilic (n.373 ATP), in quella che fu la Finale degli US Open 2014. Un confronto dal sapore vintage, vinto dal giapponese con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.