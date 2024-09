AEW | Bryan Danielson trionfa su Nigel McGuinness Christian cerca di rovinargli la festa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lo scontro atteso da quasi due decenni L’episodio di AEW Grand Slam Dynamite ha finalmente visto realizzarsi lo scontro tanto atteso tra, un confronto che ha radici profonde risalenti a quasi vent’anni fa. I fan erano in trepidante attesa, soprattutto considerando l’incertezza sulla possibilità didi competere a causa di problemi fisici. L’ingressole diCon Jim Ross al commento per questo potenziale match per il titolo,attendeva sul ring l’arrivo del suo avversario. La tensione è salita quando è partita la musica d’ingresso AEW di, solo per essere sostituita poco dopo da “The Final Countdown”, segnando l’entratale dell’American Dragon.