Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 25 settembre 2024)DEL 25 SETTEMBREORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’ A1 FIRENZE-SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE E SEMPRE VERSO FIRENZE SI STA IN CODA, QUESTA VOLTA PER LAVORI, TRA ORVIETO E FABRO ANDIAMO ASUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO RALLENTAMENTI CAUSA TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RISULTA RALLENTATO TRA TRIONFALE E CASSIA IN DIREZIONE RACCORDO CI SONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA DUE PONTI A GROTTAROSSA E PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA E SULLANETTUNO IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DI UN CONTROLLO TECNICO AD UN TRENO TRA POMEZIA E CAMPOLEONE.