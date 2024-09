Trofeo Questura di Prato festa del podismo in centro storico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Grandedell'atletica in Piazza del Duomo aper la 21esima edizione delPodisticodi. Un ritorno della manizione podistica (assente da 5 anni) che ha visto ildiinvaso dai bambini dell'Atleticacon lo start dato dai due testimonial delle Fiamme Oro: la nuotatrice Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo nella 10 km femminile di fondo a Parigi 2024,e dal velocista Samuele Ceccarelli campione europeo indoor nei 60 metri, poi sono state le Cadette a percorrere per 5 volte il quadrato dele alle 20,30 è stato il questore diPasquale Antonio De Lorenzo a suggellare la partenza di oltre 600 podisti che hanno percorso 10 km per due giri di un circuito di 5 km.