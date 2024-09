Trapianto di microbiota | si cercano donatori per curare le infezioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cesena, 25 settembre 2024 – Una materia avvolta nel pudore. Ma il tema è di quelli da non tenere a distanza: sisani difecale. Escrementi umani, tanto per essere chiari. Da impiegare nella cura dellerecidivanti da Clostridioides difficile, una delle principali cause di malattia gastrointestinale. Con questo appello l’Ausl Romagna, che mostra di non avere esitazioni ad impegnarsi nella ricerca, entra nel Programma Nazionale suldiFecale umano (FMT) attraverso i tre centri provinciali appositamente creati .