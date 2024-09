Temptation Island terza puntata Antonio e la gelosia per la single Saretta | Tu sei mia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nelladi2024 sono arrivate polemiche, lacrime, scene imbarazzanti, momenti di relazione del tutto disfunzionali e anche un falò di confronto anticipato. Insomma, non è mancato davvero niente nella serata del reality show condotto da Filippo Bisciglia andata in onda martedì 24 settembre su Canale 5. Siamo praticamente a metà del viaggio nei sentimenti e già abbiamo visto una coppia lasciare il programma in anticipo. L’uscita di Fabio e Sara, con un falò di confronto particolarmente movimentato e che si è concluso con l’incredibile e incomprensibile scelta da parte di entrambi di uscire insieme.