San Nicola la Strada | spaccio alla Rotonda arrestati 4 gambiani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sanla. Un sistema ben organizzato di vedette e spacciatori, tutti dislocati in zone strategiche nel perimetro della villetta comunale di largoa SanLa, alle porte della città di Caserta, è stato scoperto e disarticolato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della locale Stazione. Il mirato servizio di controllo, scattato poco dopo le 22, che ha previsto l’impiego di due pattuglie e di militari in abiti civili, ha portato all’arresto di quattro persone di nazionalità gambiana sorprese mentre cedevano, in cambio di denaro, numerose dosi di hashish e marijuana a tre giovani del casertano. Il blitz è scattato dopo una breve attività di osservazione posta in essere dai militari e nel corso della quale è stato possibile ricostruire la tecnica di cessione e i movimenti sincronizzati eseguiti dai pusher.