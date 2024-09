Parte il countdown per l’esordio Ed Rbr può sorridere | Grande c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È cominciato ieri, ildi RivieraBanca. Dopo il lunedì di riposo, full immersion per i biancorossi con allenamenti fino a sabato. Domenica, alle 18, il Flaminio sarà teatro della prima di campionato con Udine, con Rbr decisa a cominciare meglio rispetto agli anni precedenti. Decisivo accumulare fieno in cascina subito, soprattutto in considerazione di un calendario fitto che ammette pochi inciampi. Qualche preoccupazione era sorta sabato, nella giornata di allenamento aperto ai tifosi che aveva preso posto dell’amichevole saltata con Cento. Dopo l’inizio di allenamento, Alessandrosi era fermato per un risentimento muscolare. Il riposo di giornata, inteso in via precauzionale, aveva comunque indirizzato il play-guardia ex Agrigento verso un utile weekend di riposo.