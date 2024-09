Parcheggia male l’auto e lascia un biglietto | cosa c’era scritto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È partito tutto con un parcheggio eseguito. Il proprietario delperò aveva fretta e non ha potuto fare altrimenti per potersi presentare in orario al suo impegno. Dunque ha deciso dire un bigliettino sul cofano della sua auto in sosta. Qualcuno si è affacciato per leggerlo e non ha potuto fare a meno di farsi una risata:? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Mangia 720 uova in un mese, quello che accade al suo corpo è incredibile Leggi anche: Gisella Cardia, nuova inquietante profezia: “Roma e l’Italia sono in pericolo” Roma,un divertentesulla sua auto dopo averlataIl fatto non poteva che accadere a Roma, dove la questione parcheggi è un problema di tutti i residenti e i lavoratori, che ogni giorno devono pregare per trovare un posto dove mettere in sosta la propria auto.