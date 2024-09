Novità e ospiti Star Comics a Lucca Comics & Games 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024)è lieta di annunciare che Kyoutarou Azuma, disegnatore dei manga VERSUS e TENKAICHI, sarà ospite della casa editrice durante! GLILa presenza del sensei Kyoutarou Azuma è l’ultima grandeannunciata daper. Dopo essere arrivato al secondo posto al 17° Sirius Award per nuovi talenti, Azuma debutta con SACRED SEVEN sulla rivista Monthly Sirius (Kodansha), pubblicando in seguito diverse opere: SAKURA BRIGADE (2014), THE KING OF FIGHTERS ?A NEW BEGINNING? (2018), THE KING OF FIGHTERS Gaiden – HONOO NO KIGEN- SHINGO TIME SLIP! IKKIMASU! (2021). Attualmente sta portando avanti due serie: TENKAICHI (con storia originale di Yosuke Nakamaru), di prossima uscita sempre per, e VERSUS (con storia originale di ONE e lo story board di bose).