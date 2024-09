Milano non si ferma mai | architetti e designer sono sempre in agguato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lotito ?è una tendenza tutta milanese di stravolgere in fretta quel che di buono cominciava a funzionare. Sarà per alimentare la vecchia idea che al’inizio dell’anno sia in realtà a settembre, al rientro dalle vacanze, quando nella città più attiva d’Italia è palpabile la voglia di ricominciare, sarà appunto per offrire novità ai reduci di meravigliosi tramonti sul mare, sarà per inveterata pratica del "mettere mano" alle cose. Fatto sta che in questo periodo si è costretti a riadattarsi, insieme, al vecchio ritmo della metropoli e al nuovo che essa ti propone (o propina). Mettiamo un dettaglio: le caffetterie, i bar, i luoghi di ritrovo in genere.