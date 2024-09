La rinascita del Marsiglia col trio Benatia-De Zerbi-Longoria Rmc Sport | Con il Lione vittoria coi contro-co***oni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha vinto 3-2 contro lo Strasburgo in dieci uomini, dopo l'espulsione del difensore Balerdi, avvenuta nei primi minuti di gioco. Al momento il club è primo in classifica in Ligue 1, a pari punti con Psg e Monaco. Nonostante l'inferiorità numerica, scrive Rmc, è riuscito a strappare un successo inaspettato contro lo Strasburgo; una vittoria conquistata al termine dei minuti di recupero, con i gol. La ricostruzione del Marsiglia con il tecnico De Zerbi

L'Equipe racconta la ricostruzione del club: Dodici nuovi giocatori, nove partenti, un allenatore moderno ed esigente, una dozzina di assistenti più un consulente del tecnico (Rossi) e persino uno psicologo per il gruppo. La ricostruzione del Marsiglia ha portato a risultati immediati e un promettente inizio di stagione, che pone il club in cima alla classifica dopo cinque giornate.