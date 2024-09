Intitolate due scuole a don Tullio e don Carlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La scuola dell’infanzia (ex Sant’Agostino) attualmente in corso di realizzazione a Rometta intitolata a donLamecchi, quella che sorgerà al Parco, invece, ovvero l’ex asilo ‘Parco’ a DonMenozzi. La proposta, formalizzata attraverso un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione, arriva dall’ex vicesindaco e oggi consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Lucenti e, sottoscritta anche dagli altri consiglieri di Fd’I (Luca Caselli, Anna Maria Anselmi e Stefania Giavelli) verrà discussa lunedì prossimo in Consiglio comunale.