Inflazione in Italia a 22% nel 2025

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 11.55 Inl'dovrebbe attestarsi all'1,3% nel 2024 e al 2,2% nel, dal 5,9% registrato nel 2023. Lo sostiene l'Ocse nell'Interim economic outlook, rivedendo al rialzo dello 0,2% le stime per sia per l'anno in corso che per il prossimo. "Mentre l'continuerà progressivamente a ridursi e le tensioni sui mercati del lavoro continueranno ad attenuarsi, bisognerebbe proseguire la riduzione dei tassi, anche se il ritmo e la portata dei tagli dovranno adattarsi in funzione dei dati".