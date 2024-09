Il San Michele scalda i motori Boom di richieste per i biglietti | Cresce il numero di figuranti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il trofeo di Sanaspetta il rione vincitore. E’ stato realizzato dalle ceramiche Dolfi di Montelupo Fiorentino e sarà assegnato domenica sera al termine della festa. Ieri in sala consiliare c’è stata la presentazione del Saned è partita anche la vendita on line deiper le tribune che ha subito "intasato" la rete. A disposizione ci sono circa 600 posti per ogni serata, con costo da 10 a 15 euro, escluso l’ingresso. Stasera c’è anche la vendita in sala consiliare dalle 21. Mauro Lassi, presidente del Comitato San, ha illustrato il programma e sottolineato la crescita deldei. "Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 900per i quattro rioni e questo significa chela qualità teatrale. Contiamo di raggiungere i 10.000 ingressi in tre serate".