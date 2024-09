Il dramma in una casa Trovato senza vita era morto da giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un uomo è statonella sua abitazione: era deceduto da diversie a dare l’allarme sono stati i vicini di. Macabra scoperta, nella tarda mattinata di ieri, in una abitazione in via Mozzi, nel centro storico di Macerata. Un anziano di 78 anni, Gilberto Mancini, che viveva da solo, è statonella sua abitazione. Erada tempo e per diversinessuno si era accorto della sua scomparsa. A dare l’allarme e far scattare l’intervento del 118 e della polizia sono stati i suoi vicini di, preoccupati da un forte odore che proveniva dall’interno dell’appartamento e dal fatto che da qualche giorno non vedevano uscire dil’anziano. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e gli agenti della polizia.