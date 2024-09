Fieri delle nostre radici | il discorso di Meloni all' Onu è una lezione epica alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L'unico modo per combattere il «declino dell'Occidente», vero o artificiosamente esasperato dai regimi autoritari, è «ricordarci chi siamo». In questo senso, il «patriottismo» così come la parola «nazione» sono armi preziose, concetti di cui non ci si deve vergognare. Così come non dobbiamo vergognarci di difendere l'Occidente, che è «un sistema di valori in cui la persona è centrale, gli uomini e le donne sono uguali e liberi, e quindi i sistemi sono democratici, la vita è sacra, lo stato è laico e basato sullo stato di diritto». Guardiamoci, quindi, da due rischi: quello di «un disprezzo montante” perla nostra “casa», e quello di credersi «superiori agli altri». Mentre la via giusta, la difesa contro il declino, è «recuperare la consapevolezza di quello che siamo».