Feltri e i ciclisti | Li voglio morti? Una battuta ma niente scuse

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – "Per scherzare ho detto che mi diverto solo quando ivengono travolti da un'auto. Spero che così si smetta di fare le piste ciclabili che sono una rovina". Vittorio, a La Zanzara, torna sulle dichiarazioni che hanno scatenato un putiferio. "Non amo i? Non limica ammazzare. Ho fatto L'articoloe i: “Li? Unama” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.