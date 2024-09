Cub Trasporti Lo sciopero cancella 70 voli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono stati 84 iti ieri, tra Malpensa e Linate, 70 nello scalo varesino, 14 al Forlanini per lodi 24 ore nel settore handling proclamato da Cub, coinvolto il personale di Airport, Aviapartner, Sea e Swissport. Per Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl e Flai l’astensione ha riguardato i lavoratori di Ags Handling operativi a Malpensa. In mattinata dalle 10,30 alle 13 si è svolto un presidio a Linate davanti alla palazzina della Sea. Non sono mancati i disagi per i passeggeri avvisati all’ultimo momento dellezioni dalle compagnie. Cubsottolinea che con l’aumento record di passeggeri e merci è peggiorata la situazione lavorativa dei dipendenti, il risultato è la fuga dei lavoratori dagli aeroporti in cerca di altre collocazioni a causa di salari inadeguati al costo della vita.