Cortesi festa a metà | Su di me c’era rigore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sperava di festeggiarlo in modo diverso Matteoil suo primo gol fra i professionisti. Una stoccata col mancino d’autore che ha rimesso il Carpi in gara a Ferrara, in una notte in cui il fantasista ravennate ha fatto il "mattatore" al "Mazza", imprendibile per la Spal, fermato due volte da Melgrati, protagonista nel primo tempo colsolare non visto dall’arbitro e con l’occasione sprecata in area piccola. "Siamo molto amareggiati per la sconfitta – le sue parole – perché abbiamo creato molto. Siamo rimasti in gara anche dopo quei 5’ che ci sono costati i loro due gol, abbiamo continuato col palleggio a giocare, loro si sono abbassati ma non abbiamo trovato il 2-2 che sarebbe stato meritato. Personalmente mi tengo il gol, ma nel giorno della prima sconfitta passa in secondo piano. E purtroppo me ne sono mangiato uno nel primo tempo.