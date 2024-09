Cittadinanza il leghista Iezzi | Bimbi stranieri hanno già stessi diritti La dem Bakkali elenca le ingiustizie subite | Non vedete l’Italia di oggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Se un alieno visitasse il nostro Paese e avesse la sfortuna di leggere un giornale come La Repubblica o La Stampa, avrebbe un’idea totalmente distorta: una società escludente, che stigmatizza gli immigrati e li discrimina. Per non parlare dei bambini: ghettizzati, marginalizzati, esclusi, tristi e depressi che non possono neanche fare sport. E questo per colpa del centrodestra. Poi, però, questo alieno scoprirebbe che in Italia c’è una legge del ’92, che è sicuramente vecchia, e si chiederebbe se va cambiata”. Comincia così l’intervento (sarcastico) delIgor, durante la discussione in Aula alla Camera sulle mozioni delle opposizioni in materia di. Se questo alieno venisse sulla terra, prosegue, scoprirebbe: “Che nel nostro Paese i bambini sono tutti uguali.