Chiudi gli occhi che domani arriva | la Giornata mondiale dei sogni è Dreams for the Future

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’invito è volto a incoraggiare le persone a sognare in grande per il futuro, cercando di costruire unmigliore. Ogni anno, dal 2012, questaispira individui, famiglie, aziende e comunità in tutto il mondo ad agire per realizzare ciò che desiderano e meritano, sia per sé stessi che per il mondo. E il tema di quest’anno è “for the”. Ladeinasce nel 2012 per mano di Ozioma Egwuonwu, motivatrice ed educatrice americana. Cosa si celebra nelladei? Da sempre fonte di ispirazione e curiosità, isono un affascinante mistero. E a cercare di darne una prima lettura sappiamo essere stato Sigmund Freud, con il suo celebre libro “L’Interpretazione dei” (1899). Il padre della psicanalisi teorizzò che ifossero la via d’accesso all’inconscio, riflettendo i desideri e i conflitti interiori.