Cade dalla spalletta dell’Arno, grave una ragazza di 19 anni a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2019 – Unadi 19è caduta da unain Lungarno Santa Rosa, nel pieno centro di, atterrando sul cemento sottostante vicino al greto. La giovane è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi con fratture multiple, ma non è in pericolo di vita. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia. In corso di ricostruzione la dinamica dell'evento, anche in base a testimonianze discordanti per accertare se lasia caduta o se invece sia stato un gesto volontario.