Battaglia legale su Chirurgia posto da primario conteso | il concorso indetto da Asl finisce davanti al tribunale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Spezia, 25 settembre 2024 – Unaa colpi di carte bollate per la direzione del fiore all’occhiello della sanità spezzina. Sulla struttura complessa digenerale ad alta complessità, reparto che negli ultimi venti anni ha visto crescere sensibilmente la propria specializzazione grazie alla guida di due eccellenze della sanità come Emilio Falco e Stefano Berti, da mesi è in corso un braccio di ferrosulla nomina del nuovo, affidata dalla direzione generale di Asl5 al dottor Cosimo Feleppa al termine delpubblico. Proprio l’esito della selezione è stata impugnata alamministrativo regionale dal secondo classificato, il dottor Vincenzo Trapani, che ha contestato i giudizi e i punteggi espressi dalla commissione di valutazione incaricata dall’azienda sanitaria spezzina.