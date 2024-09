Avanti a piccoli passi Nuovo ospedale si aprono le osservazioni pubbliche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un passoprocedurale, ma resta l’inghippo e l’inizio dei lavori per ilche deve sorgere sui 17 ettari in via Sant’Agà di Villachiaviche in prossimità del casello autostradale rimane lontano, molto lontano rispetto ai tempi che si erano auspicati, con ritardi che ormai viaggiano nell’ordine di vari anni. A ribadire quello che secondo la Regione Emilia Romagna e il comune di Cesena è l’inghippo è l’assessore all’Urbanistica Cristina Mazzoni. "Quello che purtroppo manca per sbloccare tutto e procedere verso l’avvio dei lavori – afferma l’assessora – è il timbro del ministero sui fondi Inail pari a 132,3 milioni di euro dopodiché si potrà procedere come ha più volte spiegato l’assessore regionale alla Sanità". Intanto i tempi si sono allungati oltre misura.